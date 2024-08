Inter-Palacios, i dirigenti dell'Indipendiente Rivadavia in volo per l'Italia: obiettivo chiusura

e di conseguenza il mercato, a meno di sorprese dell'ultimo minuto. Sia il presidente Beppeche l'allenatore Simonehanno identificato ilcomeper completare la rosa nerazzurra, anche se i dubbi sul reparto offensivo permangono e l'uscita di uno tra Marko Arnautovic e Josquin Correa potrebbe anche aprire nuovi scenari.a tempo identificato è quello del: l'importante notizia odierna è quella che riguardacapitanati dal direttore sportivo Sebastián Peratta, che sonocondo quanto riportato dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, pronti per cercare dicon

Chiarito l'aspetto che negli scorsi giorni aveva gettato qualche ombra sulla trattativa:club sudamericano che ha deciso di farper rilevare il cartellino del difensore argentino per, club cheProbabile dunque che nelle prossime ore l'affare vada definitivamente in porto.- Nel post partita di Genova, lo stesso Bastoni aveva dichiarato a Dazn: "Un altro difensore? Chiaramente serve: non ci sarà un attimo di sosta, ci sarà la nuova Champions e poi il mondiale per club, non sapremo quando finirà la stagione. Non ci sarà Natale, non ci sarà Capodanno, non ci sarà altro. Avremo una stagione lunga e con tante competizioni, quindi servono due giocatori forti per ogni ruolo".