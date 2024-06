Juventus, quasi fatta per Douglas Luiz: programmate le visite mediche

Getty Images

Conto alla rovescia per. Il mediano brasiliano classe 1998 è sempre più vicino ai bianconeri, ormai pronti a chiudere l'affare con l'Aston Villa. Al club inglese andranno in cambioDove Douglas Luiz è impegnato con la propria nazionale in Copa America. Il Brasile gioca il 25 giugno col Costa Rica a Inglewood, il 29 giugno col Paraguay a Paradise e il 3 luglio con la Colombia a Santa Clara sempre in California. Intanto, dovrebbe svolgere le visite mediche in Italia a Torino prima di essere ingaggiata dalla Juventus Women.

- Il dirigente Cristiano, classe 1998. In questo caso(classe 2005), reduce da un prestito alla Roma. E non finisce qui. Infatti,, i bianconeri vogliono portare in Italia un francese tra