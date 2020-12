Nuove dichiarazioni per Dopo le parole diffuse ieri , in cui il cileno diceva di non "avere paura di pronunciare la parola scudetto", Sky Sport ha trasmesso un altro spezzone dell'intervista al centrocampista dell'Inter, che parte dalla Juve: "Ho trascorso quattro anni, è stato bello. Per una settimana si è parlato di loro, ora guardo al futuro e alla voglia di fare qualcosa di nuovo in Italia.. Ora ho avuto la possibilità e ho risposto sì, voglio fare il massimo per vincere ancora insieme"."E' vero, non si è ancora visto niente. Ho fatto ciò che chiede il mister per aiutare la squadra a maturare. Manca ancora il vero Vidal che in Italia conoscono"."L'eliminazione dalla Champions è stato il momento più duro, per me vincerla è un sogno. E' un progetto nuovo, ci sono giocatori giovani con fame di vincere. Sono triste per quello, ma abbiamo ancora due obiettivi e dobbiamo fare il massimo. Non ho paura di dire scudetto. L'Inter è stata vicina a vincere l'anno scorso, ma qualcosa è mancato: ora si deve sbagliare meno"."La Juve, ha una squadra forte e ha fiducia. Vincono da nove anni, hanno tutto per essere la squadra più forte. Ma noi siamo fiduciosi"."Lavoro tanto col mister come quando ero alla Juve, avevo dimenticato questo al Bayern e al Barcellona. Mi è piaciuto molto tornare da lui, a Torino era più tranquillo mentre qui dà il massimo"."Alla Juve giocavo più avanti e avevo più possibilità di fare gol, oggi è diverso"."Ha fatto di tutto per portarmi qua, prima non era il momento. Ho un bel rapporto col mister, ora sono qua e voglio dare il massimo. Tornerà il vero Vidal, ho avuto bisogno di lavorare un po' per raggiungere il 100%".