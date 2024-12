Inter-Parma, le pagelle di CM: Dimarco fa il Lautaro, Mkhitaryan dominante. Sì salva Del Prato

AFP via Getty Images

: Reattivo sulla conclusione di Cancellieri, forte ma centrale. Può solo assistere allo sfortunato tocco di Darmian che finisce in gol.: Inizia a destra e finisce a sinistra, come spesso gli accade ultimamente. Solo una sbavatura, per il resto gioca con grande tranquillità e di testa spizza il pallone che vale l’assist del 3-0 a Thuram.: Partita perfetta, sia quando il Parma ha un riferimento fisso che quando Pecchia prova a giocare diversamente.: La doppia fase come nessuno al mondo. Continua a proporsi in sovrapposizione, mettendo la fascia destra del Parma in crisi. Perfetto il cross che pesca Lautaro libero in area di rigore, ma l’argentino sbaglia.

(Dal 30’ s.t.: Entra ed è subito protagonista di uno sfortunato episodio, quando nel tentativo di anticipare Man mette il pallone alle spalle di Sommer).Sbaglia la misura del cross e il pallone sbatte sull’incrocio dei pali. Ma sulla fascia martella tantissimo e dalla sua parte non si passa mai.: Sbaglia un appoggio elementare e il Parma arriva in porta con Cancellieri, che da fuori area impegna Sommer. Sembra una serata non da incorniciare e invece dopo 10 della ripresa vede il corridoio giusto, si invola verso la porta gialloblu, con una finta accomoda Valeri e di destro batte lucidamente Suzuki.

: Dalla stessa mattonella da cui aveva fatto partire il missile che aveva trafitto Meret, prova a infilare anche Suzuki, ma la conclusione finisce a lato. Comoda regia.(Dal 25’ s.t.: Dovrebbe mangiarsi il campo e invece è protagonista di un altro ingresso pigro: non segue il taglio di Man e il Parma trova il gol con la sfortunata deviazione di Darmian).: Con un bel movimento rientra sul destro in area di rigore e calcia sul secondo palo, ma la mira è di poco imprecisa. È tra i più attivi della prima frazione ed è suo l’assist per Dimarco per l’1-0. Inizia allo stesso modo la ripresa, con l’assist illuminante per Barella, lanciato in porta per il 2-0. È letteralmente ovunque.

: Un’altra magia, nella stessa porta in cui con la maglia del Parma infilò Handanovic con un mancino dalla distanza. Questa volta si sistema il pallone con il tacco dopo uno scambio con Mkhitaryan, dribbla Man e deposita in porta con il destro. Gol meraviglioso.(Dal 25’ s.t.: Prova a far vedere qualcosa, vuole dimostrare che sa saltare l’uomo ma perde sempre palla, anche nell’azione che porta al gol ospite).: Timbra il cartellino per la decima volta in Serie A, da 9 vero, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto dopo la spizzata di Bisseck da calcio d’angolo.

(Dal 25’ s.t.: Entra e offre un grande assist a Lautaro, che spreca il terzo regalo della sua partita.: Tre gol sbagliati e una simulazione di cattivo gusto.: Partita dominata a tutto campo dall’inizio alla fine.VOTI PARMAPessima la smanacciata sul cross di Dimarco, che spalancherebbe a Lautaro la via verso l’1-0, se solo l’argentino non divorasse l’enorme occasione. Incolpevole sui tre gol nerazzurri, buone un paio di respinte su Lautaro.A turno Dimarco e Bastoni lo mettono sotto torchio. Sì addormenta sul 3-0 di Thuram.

È probabilmente l’ultimo a gettare la spugna, ma i nerazzurri entrano da tutte le parti. Ruba palla a Buchanan per l’azione del gol gialloblu.Avrebbe potuto vestire il nerazzurro ma alla fine il destino lo ha portato a Parma. Accusa l’impatto a San Siro, non regge neanche lui)Assediato dall’inizio alla fine, Barella gli fa fare anche una brutta figura facendolo finire con il sedere per terra prima di concludere a rete. Esce sfinito.Pochi minuti a disposizione e partita già decisa, ha poco da incidere)

Serataccia per il centrocampista belga, che rischia anche un rigore su Lautaro. In mezzo al campo non trova mai la giusta posizione.Sovrastato da Bisseck sull’angolo che porta i nerazzurri al 3-0. Taglia il campo e pesca Man in profondità, costringendo Darmian al recupero e allo sfortunato autogol).Chiude un bell’uno due con Bonny e arriva alla conclusione, ma non da il giusto giro al pallone e spreca una buona chance. Uscita un po’ tardiva su Dimarco, con un po’ di attenzione in più avrebbe potuto tamponare l’incursione dell’esterno nerazzurro.

Da rivedere l’opposizione a Dimarco, che lo beffa con il tacco prima di tirare e calciare per l’1-0. Assente per gran parte del match, si fa vedere in profondità e costringe Darmian all’autogol.Impegna Sommer con una conclusione dai 20 metri, che non riesce però ad angolare. Stringe troppo un diagonale che avrebbe dovuto indirizzare meglio.Mai in partita.: Fa tremendamente fatica contro de Vrij, non gli arriva mai un pallone pulito e Pecchia lo sostituisce.: Energie fresche e un po’ di sprint in più. Ma niente di memorabile).

: Il Parma viene surclassato dall’Inter, che meriterebbe un punteggio parecchio più largo.