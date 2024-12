Dalla Juventus all'Inter, fino al Napoli: gli eterni limiti di Antonio Conte sul doppio impegno

Redazione Calciomercato

Lo sosteniamo da tempo e non sarà certo una sconfitta ina farci cambiare idea. Certo, dovrà guardarsi sicuramente dalla solitae dalla brillantezza dell', ma il Napoli resta a nostro parere, specie considerando che per le altre da adesso in poi verrà 'il bello' e per Conte, invece, l'impegno saràStoria trita e ritrita comunque questa, ripetuta. Non è una novità. Non serve dilungarci. Lo sa lui. Lo sapete voi. Lo sanno tutti.

Queste righe, casomai, arrivano per ricordarciPerché se tutti chiaramente vediamo il tecnicoche meglio di chiunque altro, probabilmente, risolve i problemi e posa le fondamenta per i cicli del futuro, dall'altro non si può fare finta di niente di fronte a ciò che potremmo definire: la gestione del. Nella mezzadel Napoli in Coppa Italia contro la Lazio, con un turnover che nemmeno possiamo definire tale ma sarebbe più corretto chiamarlo- Conte infatti non ha cambiato qualche pedina, ma messo in campose non forse in allenamento - il tecnico salentino si è confermato un uomo con deiPiù di 10 anni dopo l'inizio della sua carriera ad alto livello,un allenatore dai rendimenti molto, molto

Se escludiamo infatti il primo anno juventino in Europa, in cui Conte raggiunse immediatamente i- tuttora il suo miglior (e unico) risultato in questa competizione, stagione! - l'attuale allenatore del Napoli è quasi sempre incappato inNon è un caso che il, quellaraggiunta con l', sia arrivata nell'anomalia totale del torneino-Covid messo in piedi dalla UEFA in Germania nel 2020, con partite secche ravvicinate esu quello, senza intervalli con i singoli campionati nazionali.A Torino qualcuno ricorderà ancora la, con un andata a Lisbona quasi totalmente toppata per cercare il r... E la conseguente finale - che la Juventus avrebbe giocato nello stadio di casa - buttata alle ortiche. E poi, nelle successive esperienze al, campagne europee di Champions veramentee tutte terminate entro gli

Insomma, se da un lato c'è un Conte che costruisce e vince gli, dall'altro c'è un allenatore che piùnon ha ancorail suo rendimento in coppa, confermandosi quasinell'applicazione della turnazione ponderata della rosa. A Napoli infatti Conte ha già trovatofin dalla prima giornata di campionato, ma anziché puntellarlo qua e là per la sfida con la Lazio, ha deciso dicompletamente la squadra da capo a piedi, mettendo in campo. E la Lazio di Baroni - che non è il Palermo del turno precedente ma anzi una squadra ai vertici anche in Serie A - ha ringraziato e rispedito i partenopei a casa con la coda tra le gambe. Conte ha poi sparato un" che sa tanto di frecciatina ai suoi giocatori più che un 'mea culpa'. Dettagli, questi, che forse interesseranno poco anche agli stessi tifosi napoletani., specie se il Napoli centrerà l'agognato traguardo. Resta, però, l’ennesima indicazione per noi analisti:E l'anno prossimo, con il ritorno in Champions League, questo argomento a oggi apparentemente secondario potrebbe tornare d'attualità.