Inter, perché Palacios non è ancora ufficiale

Redazione CM

un' ora fa



Tomas Palacios è da due giorni a Milano: prima l'atterraggio all'aeroporto, poi ventiquattr'ore dopo la giornata di visite mediche e idoneità sportiva che normalmente porta alla firma, ma che in questo caso si è svolta senza il consueto finale. Il classe 2003 si è fatto immortalare sorridente mentre ultimava tutte le procedure necessarie, la sua firma però è attesa per la giornata di oggi.



ULTIMO NODO - L'Independiente Rivadavia ha spinto fino all'ultimo per ottenere una percentuale sulla futura rivendita da parte dell'Inter, che da parte sua ha tenuto duro e non si è schiodata dalla posizione del titolo definitivo a 6,5 milioni di euro più bonus. Alla fine il quinquennale per il difensore argentino è pronto alla firma, San Siro lo accoglierà salvo ulteriori imprevisti venerdì in occasione della gara casalinga contro l'Atalanta.