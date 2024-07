Inter-Pergolettese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty

L'si prepara ad affrontare la, formazione di Serie C, per quella che è la seconda amichevole stagionale. Dopo la vittoria per 3-2 nella sfida con il Lugano, i nerazzurri accolgono la Pergolettese al BPER Training Center, a partire. Inzaghi riaccoglie i primi nazionali e studia le prime mosse nell'avvicinamento al campionato, che verrà inaugurato con la sfida al genoa il prossimo 17 agosto.Partita: Inter-PergoletteseData: lunedì 22 luglio 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 18.30

Canale TV: -Streaming: Inter.it, Youtube e app ufficiale InterInter-Pergolettese, con calcio d'inizio a partire dalle 18.30 al BPER Training Center non sarà trasmessa in diretta tv. Tuttavia, la partita sarà disponibile in streaming attraverso il sito ufficiale Inter.it, il canale YouTube del club e l'Inter Official App su tutti i dispositivi mobile come smartphone, tablet e laptop.Non essendo ancora rientrata la maggior parte dei giocatori impegnati tra Europei e Copa America, si verso la riconferma di parte della formazione che affrontato il Lugano. Possono tuttavia trovare spazio Zielinski e Asllani, che si sono già uniti al gruppo. In porta spazio al nuovo acquisto Martinez, spazio ad alcuni Primavera tra difesa e centrocampo. In attacco favorita la coppia Taremi-Correa.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Stante, Fontanarosa; Kamate, Mkhitaryan, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa.