Inter, piccolo acciacco per Arnautovic con l'Austria: cosa si è fatto e le ultime verso il Monza

La pausa nazionali, come di consueto, porta con sé qualche acciacco fisico, sempre dietro l'angolo. Una situazione da cui non può tirarsi indietro l', che nelle scorse ore ha dovuto già far fronte al piccolo stop che ha coinvolto Piotr Zielinski, sostituito per un fastidio al tallone. Ora, per i nerazzurri arrivano nuove notizie in questo senso, che riguardano l'attaccante austriacoImpegnato nella serata di ieri nella sfida di Nations League valida per il Gruppo 3 della Lega B che vedeva la suaaffrontare la, l'ariete nerazzurro era statosenza però sembrare particolarmente dolorante.

Un piccolo allarme è poi arrivato da un'intervista rilasciata al portale austriaco Heute.at, dove Arnautovic ha tuttavia subito rassicurato i tifosi:. Nulla di grave per l'attaccante dell'Inter, che quindi potrà cavarsela intervenendo con le cure necessarie al dito,che possa compromettere la sua presenza, almeno dalla panchina, alla prossima di campionato contro il, in programma per ilall'U-Power Stadium.