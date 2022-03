La frenata dell'Inter cambia lo scenario della corsa scudetto, è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“L’Inter non ha perso la partita, ma il controllo del suo destino. Un gol di Sanchez in pieno recupero ha pareggiato quello di Bremer, ma ora, per la prima volta dal 12 dicembre, giorno del sorpasso al Milan, non le basterà vincerle tutte per avere la certezza dello scudetto. Battendo il Bologna nel recupero resterebbe comunque dietro ai rossoneri. È cambiato anche il programma di viaggio allo Stadium, il prossimo 3 aprile: l’Inter dovrà aggredire, non c’è più nulla da gestire, come sembrava qualche settimana fa. Ammettendo che l’Inter batta la Fiorentina (non una formalità) e la Juve la Salernitana, Allegri giocherà con gli occhi illuminati dalla prospettiva dell’aggancio virtuale. Il Milan capolista e il Napoli ieri sera si fregavano le mani”.