IL TABELLINO

(ha vinto l’1-0 a dispetto dei miei molti detrattori che mi accusano di non sapere di calcio),. Il, come minimo, avrebbe meritato di pareggiare per quello che ha fatto quando è rimasto in dieci per l’espulsione di Insigne (“vaffa” all’arbitro che il capitano dei napoletani dice di non aver pronunciato) e, in generale, per aver sovrastato l’Inter nel numero e nella pericolosità delle occasioni.. Basti pensare che nel primo tempo ci sono stati due soli tiri verso la porta (entrambi fuori) di(pessima uscita con palla regalata dei difensori del Napoli) e di, appoggio centrale diPetagna, dopo azione rapsodica in attacco.L’attaccante aveva sostituito, uscito in lacrime per la caviglia sinistra che si è girata (probabile interessamento dei legamenti), dopo uno dei suoi numeri da virtuoso del ballo sulle punte. Recuperata palla in mezzo all’area, si è defilato per un cross in giravolta e a quel punto deve avere sentito un crac che presagisce il peggio.Uscito a spalle (16’), il belga è stato sostituito da Petagna che è andato a fare il, a volte sorretto da una linea a tre (Lozano, Zielinski, Insigne), a volte da un quarto uomo che poteva esserealternativamente.. Purtroppo è un modulo talmente difensivo che a volte, come è successo nel finale, viene la tentazione anche agli allenatori bravi e coraggiosi di trasformarlo in undimemoria. Ora, siccome non ho voglia di litigare con, dirò che l’ha fatto perché aveva perso(anche lui problemi, molto meno seri rispetto a Mertens, a una caviglia) e aveva sostituito lo spremutocon(altri attaccanti affidabili in panchina non aveva).Resta il fatto che, contro un Napoli in inferiorità numerica (rosso ad Insigne dal 70’). Decisivi(due parate superlative), un palo (Petagna), l’imprecisione di, l’uomo sbagliato al posto giusto.La partita è cominciata solo a venti minuti dalla fine e con l’episodio del rigore (fallo chiarissimo diai danni). Le inutili proteste dei napoletani (non c’era fuorigioco) hanno portato all’espulsione di Insigne che, un minuto prima che esplodesse il caos e la partita andasse dalla parte dell’, aveva girato di tacco un sapiente suggerimento dida due passi. Handanovic di puro istinto era riuscito miracolosamente a deviare un pallone che sembrava ineludibilmente destinato in rete. Dal possibilissimo 1-0 allo 0-1.il Napoli avrebbe dovuto avere il destino segnato. Invece, a dimostrazione del fatto che il calcio possiede infinite variabili,. Merito anche di Gattuso (non sta bene ed era in campo con la lente dell’occhiale destro oscurata) che inserivaper(pure ammonito) e(ecco il polacco io non lo avrei tolto).Nell’ultimo quarto d’ora, con l’Inter che aveva cessato di esistere,. La prima propiziata da Lozano, sfuggito a de Vrij, che ha servito Politano solo e in piena area. La botta a colpo sicuro ha trovato invece Handanovic pronto a deviare con una mano.La seconda conche, dopo un dialogo sempre in area, con Lozano, ha tirato all’altezza del primo palo (respinta con i piedi di Handanovic).La terza con Petagna che, difeso un pallone servitogli ancora da Di Lorenzo, si è girato centrando l’esterno del palo.L’Inter, fortunata e avara, in classifica è seconda ad un punto dal Milan.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (dal 22’ s.t. Sensi), Gagliardini; Young (dal 41’ s.t. D’Ambrosio); Lautaro (dal 32’ s.t. Hakimi), Lukaku.: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (dal 40’ s.t. Ghoulam); Bakayoko (dal 29’ s.t. Politano), Demme (dal 40’ s.t. Elmas), Lozano, Zielinski (dal 29’ s.t. Fabian Ruiz), Insigne; Mertens (dal 16’ Petagna).: Brozovic (I), Bakayoko (N), Ospina (N), Lozano (N), Lukaku (I), Skriniar (I), D’Ambrosio (I), Handanovic (I): InsigneArbitro: Davide Massa (della Sezione di Imperia)