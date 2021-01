Il caso Eriksen, il futuro di Pinamonti e le possibili occasioni di gennaio. Ma non solo,. Tante infatti le situazioni inche i nerazzurri saranno chiamati a gestire in vista della prossima stagione: qualcuno è già stato di fatto regolato, come Antonio(sarà riscattato dalla Sampdoria) o Lucien Agoumé che dovrebbe tornare in nerazzurro , ma sono diversi i tavoli ancora aperti sui quali Marotta e Ausilio dovranno mettere mano nei mesi a venire.- E le fasce sono assolute protagoniste. Dell'exploit di Federico Dimarco e delle strategie di Inter e Verona abbiamo già parlato , ma per un mancino che rende ce n'è un altro in netta crisi:. L'esperienza alnon è andata come previsto, iIl brasiliano è legato ai nerazzurri fino al 2023, che rischiano di ritrovarselo in casa a giugno.- Discorso diverso per quanto riguarda. Il centrocampista portoghese è in prestito secco alloma in patria ha ritrovato brillantezza e non è da escludere che in primavera le parti possano aggiornarsi per risolvere la questione,. D'altronde il contratto in scadenza nel 2022 spinge l'Inter a trovare una soluzione a titolo definitivo e con il peso a bilancio ormai drasticamente ridotto (sarà) ci sono margini di manovra., dove si è imposto come jolly a tutto campo. Il nodo qui riguarda la valutazione,: sarà quindi necessario un nuovo confronto tra l'Inter e il Gladbach per trovare un punto di incontro che soddisfi tutte le parti in causa. Infine, tutto da definire anche il futuro diche potrebbe anche restare all'Hellas Verona oltre il termine della stagione, ma ogni decisione è rimandata a maggio.