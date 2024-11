Inter, quanta fretta per Martinez: quei milioni bruciati hanno trasformato Buongiorno nel Bremer bis

che dopo aver giocato alla pari la prima frazione di gioco,per l'intero secondo tempo, colpendo un palo, sbagliando un calcio di rigore e fallendo una grande chance con Lautaro Martinez. Già così ci sarebbero abbastanza argomenti per prelevare una cospicua dose di rammarico e invece. Sul terreno di San Siro si sono espressi, lasciando una lacuna enorme nella retroguardia dell’Inter, che in Buongiorno avrebbe avuto il perfetto successore di Francesco Acerbi.

per avere il calciatore. Parliamo di somme alte, ma giuste considerando il valore del difensore. Un po’ come quando l’Inter decise di investire quasi 50 milioni per Barella dal Cagliari., visto che poteva contare su due fattori determinanti: la preferenza da parte del calciatore e la disponibilità in cassa, ovvero quei

, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero stati grossi problemie nel frattempo i nerazzurri si sarebbero ritrovati in casa quel difensore che avrebbe aperto un nuovo ciclo. E invece, che magari diventerà anche un buon portiere, ma che finora non ha mai messo piede in campo. Che fretta c'era?