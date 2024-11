AFP via Getty Images

Inter, Marotta: "Conte un vincente, ma anche Inzaghi va verso quel tipo di carriera"

Redazione CM

45 minuti fa



Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della gara col Napoli



"Il Napoli è candidato allo Scudetto. Conosco bene Conte, conosco la società, hanno tutto quel che serve. Antonio è un vincente come lo è il nostro Simone Inzaghi che si sta avviando verso quel tipo di carriera".



ROTAZIONI CON L'ARSENAL - "Avendo tanti impegni ravvicinati, è giusto fare dei cambi, ma non c'è grande differenza tra chi va in campo e chi sta in panchina. Le valutazioni vengono fatte in relazione alle condizioni di chi va in campo e a chi sono gli avversari. Il Napoli va spesso in Europa, Conte conosce certi palcoscenici. Sono convinto che potremo far bene".