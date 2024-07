Inter, rafforzata la partnership con Qatar Airways: sponsor d'allenamento, tutte le cifre

AFP via Getty Images

Non solo mercato: oltre ai colpi Zielinski (ufficiale), Taremi (mancano solo le visite mediche prima del deposito del contratto in Lega) e il sondaggio su braccetto di piede sinistro che possa rafforzare il reparto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi, l'Inter lavora anche sul fronte delle sponsorizzazioni. In concomitanza con il lancio del nuovo training kit per la stagione 2024-25, Qatar Airways diventa Official Main Training Kit Partner, oltre a rimanere Official Airline Partner.

L’evoluzione della collaborazione testimonia il continuo impegno di entrambi i brand per l'eccellenza e la ricerca della migliore performance, con Qatar Airways che, a partire dalla preparazione precampionato che prenderà il via sabato 13 luglio, rafforza la propria vicinanza alla squadra Campione in carica della Serie A e della Supercoppa Italiana., comprese Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup 2025™. L’evoluzione della partnership coinvolge tutte le squadre nerazzurre, dalle Inter Women al settore giovanile, e comprende tutte le business unit di Qatar Airways parti dell'accordo già esistente. L'inclusione di Visit Qatar, l'ente turistico ufficiale del paese, permetterà inoltre una cooperazione a 360 gradi, finalizzata a favorire l’interazione con il pubblico globale.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’upgrade della partnership con Qatar Airways, che testimonia il successo della collaborazione inaugurata nella passata stagione. In questo primo anno insieme, Qatar Airways si è profondamente integrata nella famiglia Inter, condividendo l’emozione della vittoria dello Scudetto e diventando protagonista di numerose iniziative senza precedenti dedicate ai nostri tifosi. In qualità di Official Main Training Kit Partner,. Ci auguriamo di poter volare insieme a Qatar verso nuovi ed entusiasmanti traguardi”.

Secondo le ultime indiscrezioni uscite e come riportato da Calcio&Finanza,(contro gli 1,5 milioni dell’intesa precedente): Qatar Airways prenderà il posto di Leo Vegas News. Betsson, intanto, sarà il nuovo sponsor principale di maglia per circa 30 milioni a stagione.