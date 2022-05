Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Sampdoria che non è bastata per lo scudetto: "Speravo di finire in maniera diversa qui, per tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno è stato un peccato. Il calcio è questo, non va sempre come uno vuole. Ringrazio i ragazzi della curva che mi sono stati vicini, sono contento di quello che ho fatto e va bene così".