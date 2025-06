Napoli, è fatta per De Bruyne: arrivato l'ultimo via libera, tutti i dettagli

Una lunga trattativa, un interesse che nasce da lontano, un affare che si può definire ormai concluso:. Come riportato da Fabrizio Romano, è arrivato il via libera definitivo da parte del centrocampista belga per unirsi alla squadra campione d’Italia in carica. L’ex centrocampista del Manchester City si metterà a disposizione di Antonio Conte in vista del ritiro che vedrà i partenopei preparare una stagione in cui difendere lo Scudetto e tornare a disputare la massima competizione europea, la Champions League.

, che hanno completato tutta la documentazione necessaria.Le visite mediche sono previste nella giornata di giovedì e diventeranno l’ultima formalità prima dell’ufficialità che sancirà l’arrivo di un giocatore di assoluta qualità che andrà a rinforzare la mediana di Antonio Conte.

