Inter, rassicurazioni dalla Nazionale: Frattesi sta bene, era solo stanco

Getty Images

Il calendario dell’Inter sta per infittirsi, prima il Monza, poi City e infine il derby in casa. Non c’è alcun dubbio, Simone Inzaghi avrà bisogno di tutti e il Davide Frattesi visto contro la Francia si candida tra i favoriti per una maglia da titolare in occasione del prossimo match di campionato. Ecco perché quando ieri il centrocampista si è piegato sulle ginocchia chiedendo il cambio è calato il gelo, in molti hanno temuto a uno stop muscolare, ma per fortuna dal ritiro azzurro sono arrivate tutte le rassicurazioni del caso.

NESSUN INFORTUNIO - Davide Frattesi sta bene, il centrocampista nerazzurro non ha riportato alcun problema di natura muscolare ed è stato sostituito perché aveva speso molto fino a quel momento. Una bella boccata d’ossigeno per Inzaghi, visto che, approfittando della pausa, Nicolò Barella si è operato al naso, rimanendo ai box per più di una settimana. Il rientro in gruppo è previsto per martedì, insieme al resto della squadra. Sarà di ritorno anche Frattesi, che lunedì prenderà parte all’ultima partita prevista, quella tra Italia e Israele, per poi rientrare a Milano.

