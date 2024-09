Inter, la storia di Dimarco: dal precariato al posto fisso. E quei due bivi decisivi per la sua carriera

, in nerazzurro come in ambito internazionale., tanta gavetta e un paio di bivi decisivi per la sua carriera. L’unico a crederci sempre è stato lui, altra nota di merito che ne esalta il carattere, visto che a un certo punto era sembrato inadeguato al calcio di altissimo livello, quello dei club di prima fascia e della Champions League, per intenderci.per averlo troppo precocemente giudicato concentrandomi sull’aspetto fisico, che mi pareva limitante in questo calcio di giocatori/robot: cantonata madornale, da parte mia.

Parlavamo di bivi decisivi e per il primo è necessario tornare indietroDimarco torna a Milano, l’ambiente è frastornato dal burrascoso addio di Antonio Conte e sulla panchina dei nerazzurri siedeRuolo che Dimarco aveva interpretato per una stagione intera con Juric, al Verona.. Gioca da “braccetto” e al primo anno mette insieme 42 presenze stagionali con la maglia dell’Inter.

Il secondo snodo della carriera si presenta. Il croato seguirà Antonio Conte al Tottenham, lasciando una breccia aperta nel suo ruolo., complice un Gosens che a Milano non si fa apprezzare come aveva saputo fare all’Atalanta. Dimarco invece ha fame,

Il resto è storia contemporanea, sono lontani i tempi dei compromessi e del precariato.un perfetto quinto che interpreta il proprio ruolo in modo impeccabile, con qualità in fase offensiva e diligenza in quella difensiva. Qualità, dedizione, un pizzico di fortuna, una necessaria dose di autostima e l’approccio sempre positivo sono gli ingredienti per la ricetta del suo successo.