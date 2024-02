Inter, retroscena Barella: ha detto no al Manchester City. Per il rinnovo c'è una novità

E' questa, in sintesi, la posizione di Nicolò Barella, che in estate ha avuto la possibilità di cambiare aria, di lasciare Milano insieme a tutta la famiglia. Per capire cosa è successo bisogno riavvolgere il nastro, tornare all'ultima settimana di agosto, la fase più calda del calciomercato estivo: secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport nella sede dell'Inter, in via della Liberazione a Milano,, a caccia di un nuovo centrocampista dopo il fallimento della trattativa con il West Ham per Lucas Paquetà.L'Inter, come da prassi in certe situazioni, informò il giocatore, ma. Zhang, Marotta e Inzaghi considerano Barella fondamentale, lui stesso sotto la Madonnina si sente a casa. E' molto legato al mondo nerazzurro, del quale si sente un simbolo, non a caso, come raccontato da Calciomercato.com, sono partiti i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Per l'Inter lui e Lautaro sono due capitani, due uomini che incidono sulle prestazioni, due pilastri del presente e del futuro.Barella vuole vincere con l'Inter, in ballo un prolungamento fino al 2029:facendo del nazionale di Spalletti il giocatore italiano più pagato della Serie A. Nella trattativa c'è una novità: l’Inter sta studiando, per Barella come Lautaro,Di fatto quanto più l’Inter guadagnerà dal percorso in Champions, o dal futuro Mondiale per club, tanto più i giocatori vedranno aumentare il loro stipendio.