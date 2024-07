Inter, riecco Frattesi: vuole essere più centrale, la palla passa a Inzaghi

AFP via Getty Images

potremmo riassumere così la prima stagione in nerazzurro di Davide Frattesi, che questa mattina ha varcato i cancelli di Appiano Gentile, al rientro dalle vacanze.Partendo da quella che è stata una sensazione che ci ha accompagnato per tutta la passata stagione e che riguarda la considerazione che l’allenatore ha del calciatore. Perché poi la questione è tutta lì e sicuramente il primo a porsi certe domande è proprio Frattesi. Al di là di tutte le dichiarazioni di facciata, sono i fatti quelli che alla fine offrono un chiaro quadro della situazione eche però deve spesso accontentarsi di guardare.

La percezione che la storia possa ripetersi, esiste. Tant’è che lo stesso Giuseppe Riso, qualche settimana fa, aveva fatto riferimento a futuri dialoghi da affrontare con la dirigenza nerazzurra.Anche perché al gruppo si è aggiunto un altro centrocampista di gran classe come Piotr Zieliński, uno di quelli che per caratteristiche tecniche riuscirà sicuramente a ritagliarsi il proprio spazio con Simone Inzaghi. Tutto sotto controllo, fanno sapere da viale della Liberazione, anzi, tutti sono convinti che l’ex Sassuolo riuscirà a ritagliarsi maggiore spazio ed è per questo che nessuno ha lavorato alla sua cessione.

. Davide è sicuramente in possesso di maggiore elementi che possano aiutarlo a scalare nelle gerarchie dell’allenatore