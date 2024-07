Inter, il Marsiglia insiste per Carboni: no a 30 milioni, si tratta su cifra e formula

Valentin Carboni sarà, insieme a Lautaro Martinez, uno degli ultimi giocatori della rosa nerazzurra a rientrare a Milano. La vittoria della Copa America, pur da non protagonista, gli concederà dei giorni di vacanza che termineranno ad agosto inoltrato e, salvo sorprese, in questi giorni per lui si parlerà principalmente e solamente in chiave calciomercato. Non è un segreto, infatti, che l'Inter stia cercando un attaccante con caratteristiche simili alle sue da regalare a Simone Inzaghi e non lo è altrettanto il piano che il club nerazzurro ha studiato per la sua definitiva esplosione.

L'Inter, se possibile, vorrebbe non perdere il controllo sul cartellino del fantasista elogiato addirittura da Messi in prima persona in questi mesi. Dopo il prestito al Monza, con un impegno a fasi alterne, la scelta della dirigenza interista resta quella di un'altra cessione, sempre in prestito o comunque mantenendo la concreta possibilità di riportarlo alla base a giugno 2025, così da potergli consentire di giocare da titolare e con continuità.e le tantissime voci che vogliono il fantasista. Non come contropartita tecnica in eventuali scambi, sia chiaro, perché su questo l'Inter è stata sempre netta nel non accettare questo genere di richieste. E allora per pensare di sacrificarlo sull'altare del bilancio servirà davveroche vorrebbe continuare la propria super-campagna acquisti perregalandogli il talentuoso figlio d'arte. Secondo quanto riportato da L'EquipeUna cifra ritenuta oggi troppo alta dal club francese che dal canto suo, che aiuterebbe l'esborso economico immediato. La distanza c'è e non è poca, ma la trattativa va avanti. L'Inter ha ribadito che a certe condizioni non vuole perdere il controllo sul suo gioiellino, il tempo per riflettere, mentre Carboni è in vacanza, è ancora tanto.