Inter, riecco il 'precario' Arnautovic: quanto serve incassare per evitare la minusvalenza

Dopo la truppa degli italiani, vogliosi di riscatto dopo un Europeo disastroso,L’attaccante austriaco, 35 anni compiuti lo scorso aprile,in questa finestra di mercato. Reduce da una stagione tutt’altro che entusiasmante da prima alternativa dell’imprescindibile coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram - 7 reti e 3 assist negli oltre 1100 minuti sparsi tra le varie competizioni a cui ha preso parte - l’ex giocatore del Bologna rischia di andare incontro ad un’annata con ancora meno minutaggio, sulla carta, in considerazione dell’arrivo di un concorrente di primissimo livello come Mehdi Taremi e con caratteristiche tecniche molto simili., data di scadenza del contratto sottoscritto lo scorso anno. Risorse preziose di questi tempi, col fondo Oaktree che sta imponendo paletti economici molto rigidi nella gestione del club, puntando in prospettiva futura a tagliare costi ritenuti superflui e spesso associati a calciatori dalla carta di identità pesante. E’ il caso del classe ‘89 di Vienna, che al momento non ha ancora avuto modo di fare il punto della situazione coi vertici nerazzurri ma che- insieme a quelle che sarebbero generate da una partenza di Correa - per consegnare a Simone Inzaghi un quarto attaccante con caratteristiche diverse rispetto ai calciatori attualmente in rosa. In tal senso, il genoano Gudmundsson continua a rappresentare idealmente la prima scelta.MaAcquistato in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro dal Bologna, la quota di ammortamento a bilancio dell’Inter è oggi di circa 4 milioni. A cui va aggiunto un ingaggio che al netto delle tasse è di 3,5 milioni che, per effetto dello sfruttamento del Decreto Crescita, costa 4,5 milioni al lordo. Sommando le due cifre,, nel caso in cui fosse individuata una soluzione in uscita gradita al giocatore, per non registrare una minusvalenza.