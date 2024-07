Inter, riecco Taremi: ultima parte di visite mediche

Mehdi Taremi si lega all'Inter. Questa mattina l'attaccante iraniano classe 1992 effettua l'ultima parte di visite mediche alla clinica di medicina dello sport Coni Servizi a Milano per ottenere l'idoneità alla pratica calcistica. Arriva a parametro zero dal Porto, da cui si è svincolato a parametro zero lo scorso 30 giugno.







LE CIFRE - Taremi firma un contratto biennale fino a giugno 2026 con opzione per un'ulteriore stagione e un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno più bonus. Occupa uno dei due posti da extracomunitario a disposizione dell'Inter in questa stagione sul mercato.



I NUMERI - Nell'ultima stagione giocata in Portogallo, Taremi ha segnato 11 gol e servito 7 assist in 35 presenze. In totale ha realizzato 91 reti in 182 presenze con la maglia del Porto, mentre in nazionale è a quota 49 centri in 86 presenze.