Taremi si presenta: "Inter, ho detto subito sì. Indosserò il numero 99 e ho rifiutato altri club italiani"

Vi avevamo raccontato delle sue visite in gran segreto e svelato in anteprima tutta la trattativa. Con un blitz di mercato, Ausilio e Baccin si sono assicurati, attaccante iraniano che la scorsa estate era stato vicinissimo al Milan. Proprio Taremi ha parlato di quella che sarà la prossima avventura in nerazzurro, svelando anche il numero di maglia che ha scelto di indossare.All’Inter chiunque giochi deve dimostrarsi di altissimo livello, in questa squadra devi sforzarti di essere un top player.perché ha una buona considerazione di me. Giocare per l’Inter è emozionante”.

"Il rinnovo con il Porto? Ho avuto con loro un solo incontro per parlare del mio prolungamento,. Considero il Portogallo la mia seconda casa, i sentimenti dei tifosi del porto hanno avuto un grande impatto sulla mia vita personale e ho detto loro che resterò un tifoso del Porto per tutta la vita".Offerte dall’Arabia?Diversi club in Europa hanno espresso interesse, ma nessuno ha inviato offerte ufficiali, solo primi dialoghi che non sono andati avanti perché ho accettato subito la proposta dell’Inter.".

, sceglierò quella. Il miglior calciatore della storia? Ronaldo il fenomeno, lui è il mio idolo".