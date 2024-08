Sembrava tutto dovesse scorrere in modo più rapido ma è difficile stabilire un tempo preciso alle trattative e cosìsullo stato dei fatti, visto che in Inghilterra alcune indiscrezioni hanno creato un po’ di caos.magari per capire fino alla fine se per lui potesse aprirsi qualche altra possibilità.

Da Viale della Liberazione fanno sapere che la trattativa è alle fasi finali e che, compiendo decisivi passi in avanti per il rinnovo del calciatore olandese. Ad Appiano Gentile sono tutti pronti a scommettere sul fatto che