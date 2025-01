IDEA ROMA: CRISTANTE

I giallorossi, se vogliono provare a riportare a Roma l'ex Primavera, devono provare in qualche modo ad abbassare il prezzo. E allora ecco l'idea: far partire Bryan Cristante, che non è più indispensabile con i rilanci di Paredes e Pellegrini, per convincere i nerazzurri. Cristante sarebbe anche, almeno fino a giugno, un'alternativa a Calhanoglu, dato che Asllani continua a deludere quando chiamato in causa. I due giocatori hanno in comune l'agente, che curerebbe nel caso l'affare in entrambi i sensi.