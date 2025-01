Roma, Ghisolfi vola a Milano: le ultime sulla trattativa col Milan per Saelemaekers e Abraham

Florente Lorenzosono partiti questo pomeriggio direzione Milano dove domani è in programma l’assemblea di Lega. Il legale dal club da qualche giorno ha assunto un nuovo ruolo: è stato nominato Chief Administrative Officer e General Counsel del club. In sostanza il dirigente, in giallorosso dal 2020, sarà a capo dell’area amministrativa e legale, diventando una sorta di numero 2 del futuro amministratore delegato che sarà. Ghisolfi già in passato ha partecipato alle assemblee di Lega e la sua presenza a Milano potrebbe essere un gancio per qualche incontro di mercato. L’asse col Milan per Saelemaekers resta caldo

– La Roma vuole acquistare Alexis a titolo definitivo e sta spingendo per trovare una soluzione. L’esterno belga ha convinto tutti nella Capitale e dopo i due mesi di stop per infortunio si è ritagliato uno spazio da protagonista e ha trovato anche il gol nel derby. Ma l’accordo col Milan non è ancora stato trovato, poiché il club rossonero non è ancora convinto di Abraham che in caso dovrebbe anche tagliarsi l’ingaggio. I dialoghi continueranno e nella seconda metà di gennaio è in programma un incontro. Da escludere per ora l’inserimento di Cristante.

– La Roma è interessata anche a Davide Frattesi. Il giocatore è sul taccuino da diverso tempo, ma la richiesta dell’Inter da 45 milioni spaventa il club. Al momento non è in programma un incontro con i nerazzurri che comunque non vorrebbero privarsi del centrocampista in questa sessione di mercato.