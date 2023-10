. L'avvicinamento alla partita è stato rovente come da attese, tutti gli occhi sono sul grande ex che torna a San Siro in un clima di altissima tensione. Forti i messaggi lanciati dai tifosi nerazzurri e in particolare dalla Curva Nord, che ha consegnato ai tifosi i famosi fischietti e già nelle scorse ore ha acceso la sfida con striscioni minacciosi e un messaggio, "Ci ha traditi, rendiamogli la vita in campo un inferno", che non ha lasciato margini di interpretazione.La polemica però si è spostata anche sul piano societario, con il GM giallorosso Tiago Pinto che ha accusato la società interista di "alimentare odio" nei confronti di Big Rom, a fronte della celebrazione invece di ingaggi come quelli di Mkhitaryan e Dzeko che dalla Roma sono passati proprio all'Inter.Tutti gli occhi sono su Lukaku, Calciomercato.com segue la sua partita nella partita e le reazioni del pubblico di San Siro.- Tantissimi fischi hanno accompagnato Lukaku anche all'ingresso delle squadre in campo. Poi la stretta di mano con i giocatori dell'Inter: c'è stata anche quella tra il belga e l'ex compagno Lautaro Martinez, un freddo saluto.- Inter-Roma può essere sospesa per l'utilizzo dei fischietti contro Lukaku? Da regolamento servono prima due avvisi acustici a distanza di 10 minuti, solo a seguito di ciò la gara può essere sospesa.- Come riportato da DAZN, ai tornelli dello stadio sono stati sequestrati diversi fischietti ai tifosi nerazzurri: oltre ad averli portati nonostante il divieto, li tenevano esposti in piena vista, al collo o in mano, e non nascosti.- Lukaku, schierato da Mourinho nell'undici titolare della Roma, è entrato in campo per il riscaldamento pre-partita applaudendo il pubblico sugli spalti. La reazione? Fischi assordanti e forti cori insultanti all'indirizzo del belga ("Uomo di m...").