Inter-Salernitana, Boateng esce per infortunio: le condizioni

Non inizia benissimo l'avventura di Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana. Al debutto da allenatore granata, gioca a San Siro contro l'Inter e perde subito, al suo posto è entrato Maggiore per provare a rimontare lo svantaggio contro i nerazzurri. Boateng aveva iniziato la partita da titolare al centro della difesa con Pasalidis e Pellegrino ai lati.- Per l'ex difensore del Bayern Monaco, arrivato a parametro zero da svincolato è la terza partita con la Salernitana de che è costata la panchina a Pippo Inzaghi. Boateng è arrivato a Salerno su intuizione di Walter Sabatini che aveva fiutato il colpo, e ha portato a casa un Campione del Mondo con esperienza e personalità preso per sostituire Daniliuc andato al Salisburgo.