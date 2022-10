Cavalcare la gioia del passaggio del turno in Champions League e continuare il percorso di crescita avuto nelle ultime giornate.a partire dalle 20.45 a San Siro ospita lain una sfida valida per lae che rappresenta molte più insidie di quanto la classifica non dica. Il grande extorna a Milano con la necessità di fare punti e dare continuità al successo ottenuto sulla Cremonese per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.che avrà Lukaku ancor più a disposizione cerca invece il quarto successo consecutivo per non perdere il treno di un piazzamento Champions ancor più che la ricorsa al vertice della classifica.L'Inter è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria (8V, 1N), con l'unica sconfitta nel parziale arrivata il 6 gennaio 2021 con Antonio Conte in panchina. La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A contro l'Inter (2-1 il 3 aprile 2017, firmato da Schick e Quagliarella). L'Inter non pareggia da 20 partite di Serie A, la sua striscia più lunga nella competizione dall'inizio degli anni '40 (23 in quell'occasione). Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese, la Sampdoria potrebbe ottenere due vittorie consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal novembre 2021 (v Salernitana e Verona con D'Aversa in panchina).ha segnato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, ma non trova la rete da sette presenze interne di campionato: questa è la seconda striscia più lunga per il bosniaco in casa nella competizione dopo quella di 12 con la Roma tra maggio 2018 e aprile 2019.è il giocatore che in questo campionato ha tentato più tiri totali (43) e nello specchio (15) - l'argentino ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime due presenze di Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle cinque precedenti.ha segnato un solo gol in 10 sfide contro l'Inter in Serie A, proprio nella sua ultima sfida con i nerazzurri, nel febbraio 2019 al Meazza - l'attaccante della Sampdoria non segna in trasferta in campionato dal 22 dicembre 2021, all'Olimpico contro la Roma (sette gare esterne a secco da allora).Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Ferrari; Yepes, Villar; Leris, Gabbiadini, Djuricic; Caputo.