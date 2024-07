AFP via Getty Images

Inter, Satriano si è convinto: va al Brest. Ecco quanto incassano i nerazzurri

Pasquale Guarro, inviato

13 minuti fa



Tutto fatto. Martin Satriano lascia l'Inter e si trasferisce al Brest, squadra con la quale ha giocato l'ultima stagione, segnando 4 gol in Ligue 1. L'affare è stato chiuso sulla base di una cessione a titolo definitivo per 6 milioni più bonus.



Satriano, che inizialmente avrebbe preferito un'avventura diversa, si è convinto. I suoi agenti sono nella sede dell'Inter, in via della Liberazione, per definire il trasferimento. L'attaccante uruguaiano classe 2001 ha giocato la stagione 2022-23 in prestito all'Empoli, la prima avventura in Serie A dopo aver fatto la differenza con la squadra Primavera.