Sampdoria, l'Inter ancora in pressing per Leoni. Stankovic è la chiave?

Lae lsono impegnate in negoziazioni intense per definire il futuro del giovane talento Giovanni. Il giocatore classe 2006, riscattato a giugno dalla Sampdoria che lo aveva preso in prestito dal Padova a gennaio, è al centro dell'interesse di molte grandi squadre di Serie A, ma l'Inter sta trattando da settimane il ragazzo, acquistato a suo tempo dai blucerchiati per 1,5 milioni di euro.La sensazione generale è che un accordo, nonostante la riluttanza di Accardi a cedere il giovane talento. "Se dipendesse da noi vorremmo non venderlo, perché sappiamo che oggi prenderemmo meno" ha detto il dirigente. "A chi lo vuole abbiamo chiesto di. Se poi alzano la posta, dovremo fare riflessioni più profonde. A oggi siamo riusciti a fare mercato senza cedere il gioiello più richiesto". La Sampdoria quindi ha espresso più volte e pubblicamente il desiderio di mantenere Leoni al centro della difesa per un altro anno, una condizione che potrebbe rivelarsi cruciale nella decisione finale.

Un elemento chiave per sbloccare l'operazione potrebbe essere Filip. Dopo la cessione di Emil Audero, la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo portiere e vedrebbe di buon occhio il ritorno di Stankovic a Genova. L'Inter, dal canto suo, preferirebbe prestare il giocatore in Serie A ma potrebbe prendere in considerazione l'idea di cederlo nuovamente alla Sampdoria per facilitare l'operazione Leoni.