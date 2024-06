Inter, Sebastiano Esposito va all'Empoli: accordo raggiunto, i dettagli

Getty Images

. L’attaccante di proprietà dell’inter e reduce dal prestito alla Sampdoria, in Serie B, è pronto a intraprendere una nuova esperienza in Serie A. Il club toscano ha raggiunto l’accordo con i meneghini per il trasferimento del classe 2002, che vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione.L’Empoli e l’Inter hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Sebastiano Esposito in Toscana con la. Una formula che consentirà al club di Corsi di valutare al termine della prima annata e decidere se acquistare il cartellino dell’attaccante classe 2002.

6 reti e 6 assist.ha raggiunto la doppia cifra in totale tra gol realizzati e passaggi decisivi con la maglia dellanella stagione che si è da poco conclusa. L’attaccante di proprietà dell’Inter si è reso protagonista alla corte di Andreanell’annata dei blucerchiati in, che si è conclusa ai playoff, con l’eliminazione per mano delSebastiano Esposito ha totalizzato finora sette presenze in Serie A, tutte con la maglia dell’Inter. L’attaccante classe 2002 ha segnato anche un gol nel massimo campionato, su calcio di rigore nel 4-0 dei nerazzurri allenati a quel tempo da Antonio Conte sul Genoa nella sfida disputata a San Siro.