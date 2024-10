Inter, senti Adani: "Squadra dipendente da Thuram e Lautaro". Cassano: "Calhanoglu e Mkhitaryan in difficoltà"

AFP via Getty Images

. Durante la puntata di VivaElFutbol su Twitch, Leleanalizza così l'avvio di stagione della squadra campione d'Italia: "L'Inter può giocare con tanti calciatori diversi, quando è al massimo parte da 1-0. Da un certo tipo di rosa, pretendo., a parte Thuram che ha fatto gol, ma parlo di gioco d'insieme. Il campo dà indicazioni: l'Inter ha fatto un certo tipo di gioco totale dove molti cambiavano posizione, ma penso che, dove tutti sono coinvolti, il collettivo prevale. Penso che i due giocatori che fanno giocare meglio l'Inter siano i due attaccanti:Poi arriva tutto il resto, da Calhanoglu a Mkhitaryan, i movimenti giusti, l'esterno che si butta dentro…Se non giocano meno, il resto rimane tutto un po' incompiuto".

Questo invece il commento di: "L'Inter a Udine poteva vincere con 5 o 6 gol di scarto, ha fatto una buona partita. A Genova fanno 2-2, non c'è solidità, tra derby e Udine gli avversari entrano con troppa facilità in area di rigore. Lasciamo stare l'errore singolo, Bisseck che sbaglia con l'Udinese e col Genoa, anche col Milan Acerbi e Pavard., Inzaghi difende a 8: 3 + 5. L'Inter va a Udine, ha la fortuna di andare in vantaggio e non deve essere più ripresa. Non so se è superficialità, anche in mezzo al campo, un giocatore che stimo tanto, Calhanoglu, lui e Mkhitaryan non so se sono stanchi o altro.che però ha 5 anni in più. Può essere che ripartire dopo l'Europeo è dura,, negli altri anni invece mi impressionavano proprio la solidità e la gamba, attaccavano sempre in 5 o 6".