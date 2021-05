Adriano è felice per lo scudetto vinto dall'Inter. L'ex attaccante brasiliano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho telefonato a Lukaku, mi sono congratulato e l'ho invitato a Rio quando sarà finita la pandemia. Romelu è molto simile a me da tutti i punti di vista, non solo per la forza fisica e il piede sinistro, ma anche per l'umiltà e il legame fortissimo che ha con la sua famiglia. È un giocatore unico e tecnico, nessuno riesce a fermarlo".



"Immaginate per un attimo io e lui in campo insieme... Mamma mia! Ci siamo conosciuti attraverso una live su Instagram organizzata dall'Inter durante il lockdown, prima non ci eravamo mai parlati. Da quel giorno abbiamo iniziato a mandarci alcuni messaggi, lui parla anche il portoghese. È una potenza in campo e un incredibile essere umano fuori. Sono molto orgoglioso che sia ormai diventato il mio erede".