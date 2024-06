Inter, senti l'AD del Genoa: "Il processo non influenzerà il mercato di Gudmundsson"

Getty Images

Dopo essersi aggiudicata Josep Martinez, le cui visite mediche e la successiva ufficialità dell'acquisto dovrebbero avvenire nei primi giorni della prossima settimana, l'Inter prova ad assicurarsi un altro talento del Genoa.Il mirino della dirigenza nerazzurra è da tempo settato suvero e proprio trascinatore dei rossoblù nelle ultime due stagioni e ora desideroso di fare il grande salto in una squadra che possa fornirgli anche un'importante vetrina europea.A complicare il passaggio dell'attaccante islandese in nerazzurro potrebbe essereUn caso spinoso che potrebbe addirittura costare un'interruzione di carriera al giocatore in caso di condanna.

La situazione, tuttavia, non pare del tutto compromessa, almeno secondo quanto a rivelato a Calcio&Finanza l'amministratore delegato dei rossoblù Andres Blazquez:- assicura il dirigente spagnolo - Si tratta di un processo non semplice anche seDico che la sua situazione non è stata influenzata perchéSecondo Blazquez, dunque, Gudmundsson continua a restare un obiettivo concreto non soltanto per l'Inter ma anche per altri club che nel passato più o meno recente si sono interessati a lui. In Italia, dove a gennaio fu seguito con insistenza dalla Fiorentina, il numero 11 rossoblù piace anche a Juventus, Roma e Napoli, mentre dall'estero rimbalzano voci di un interesse da parte del Tottenham e del campionato arabo.