L'ex Inter Lothar Matthaus ha commentato ai microfoni di Sky Sport Germania il possibile approdo di Ivan Perisic dall'Inter al Bayern Monaco: "Penso che questo acquisto sia molto, molto buono. Ivan onosce la Bundesliga, parla tedesco e ha un ottimo rapporto di fiducia con l'allenatore del Bayern Niko Kovac, perché si conoscono avendo condiviso l'esperienza nella Nazionale croata. Perisic è forte nel dribbling, ha una buona finalizzazione e rafforzerà la squadra. Il rapporto qualità-prezzo è al top. L'unico inconveniente minore è che non porta con sé la velocità che caratterizza Kingsley Coman o Leroy Sané per battere regolarmente un avversario in uno contro uno. Naturalmente questo è dovuto anche all'età. Eppure è e rimane un grande trasferimento".