Inter, si ferma Barella: le condizioni e quante partite salta

Questa è la notizia di giornata da Appiano Gentile, dove Inzaghi ha riunito il gruppo per preparare la partita di domani sera. Barella aveva chiesto il cambio lunedì sera all’Olimpico per un problema agli adduttori della coscia,per tornare al 100%.Nicolò Barella, in terra sarda il giorno 28 dicembre. Al suo posto è pronto Davide Frattesi, che in questo mese di dicembre potrebbe quindi trovare un po’ di continuità e minutaggio. Mentre Barella è già a lavoro per rientrare il prima possibile.