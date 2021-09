Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato della sfida contro la Sampdoria.



“Il rientro dopo gli impegni in nazionale? Magari è un po’ difficile perché non ci si vede da un po’ di tempo, poi i sud americani sono arrivati dopo ma non vogliamo scuse e dobbiamo dimostrare in campo di essere una squadra forte. Che emozione contro la Samp? È sempre bello tornare qui perché ho tanti amici, questo è uno stadio difficile e anche oggi serve una grande prestazione per i tre punti. Come fermare Quagliarella? È un attaccante di grande esperienza, dobbiamo stare attenti e cercare du fermarlo”