Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato del suo futuro nerazzurro ai microfoni di Dazn: "Mi piacerebbe diventare capitano, in una squadra come l'Inter sarebbe bellissimo. Ora però non ci sto pensando, perché capitano non è chi ha la fascia ma può esserlo chiunque in campo, aiutando la squadra".



OBIETTIVI - "Stiamo lavorando per conquistare la seconda stella, ogni giorno dimostriamo di essere forti. In allenamento si vede che siamo fortissimi, compresi anche allenatore e staff. Speriamo di andare avanti così fino all'ultimo e vediamo che succede, la seconda stella è un sogno per tutti noi".