Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa ai giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



AI TIFOSI SU FACEBOOK - "La partita che abbiamo vinto ha dentro un bonus che può moltiplicarsi in occasione delle prossime sfide. Vrsaljko? Non è a disposizione, deve osservare un periodo di lavoro personalizzato pr mettere a posto, mentre D'Ambrosio ci fa stare tranquillo anche per gli interi 90 minuti. Lautaro sta bene, ma non ha in 90 nelle gambe. Le due punte? A Sassuolo abbiamo giocato con Icardi e Lautaro e può avvenire in futuro anche con Keita. La Sampdoria? È come il Tottenham, con un tecnico moderno che cura i particolari”.



Cosa va migliorato contro la Sampdoria?

“Il punto potrebbe essere quello di utilizzare sempre i nostri mezzi. Dalla vittoria contro il Tottenham abbiamo tratto benefici dal punto dell'entusiasmo”.



Si era perso il carattere?

“La cosa fondamentale è stato lo spirito che la squadra ha avuto, che è rimasta in equilibrio, andando sempre a giocare con personalità e aggredendo alto e recuperando anche palle sporche. Mi piace vedere questo carattere nei miei calciatori, ma dobbiamo metterlo dentro tutte le volte”.



Visto che l'Inter ha perso punto contro avversarie meno forti, cosa dovrà fare per evitare che questo accada ancora?

“Ho un ruolo importante e quindi anche responsabilità importanti. Se pensiamo come sono andate certe partite, è chiaro che non siamo soddisfatti, ma se vedo come abbiamo lavorato, trovo sempre serietà e professionalità e sono quelle le cose importanti da fare sempre. Per fare questo lavoro ci sono dei punti fermi, solo che non sempre riesci a ricevere il massimo ed è lì che diventa importante la mia posizione”.



Come coinvolgere di più Icardi?

“Il suo coinvolgimento passa da tutto ed è chiaro che lui debba fare movimenti che diano benefici alla squadra e viceversa i suoi compagni devono metterlo nelle condizioni migliori. Per realizzare un calciatore top, ci vogliono pochi secondi di talento, ma per una partita di livello, ci vogliono 95 di alta intensità, sempre vicino al pallone”.



Dopo la gara di Champions c'è qualcosa che la rende maggiormente sereno?

"Sono partite in cui si spende di più rispetto a gare normali e in allenamenti come quelli fatti questa mattina, si cerca di dare un po' di impulsi. Poi ogni valutazione la faremo domani sera. Alla Pinetina si viene a lavorare in una certa maniera, per portare a casa risultati importanti”.



Totti ha detto che sei stato tu insieme alla società a farlo smettere, vuole aggiungere qualcosa?

“Dopo aver letto il suo libro farò due discorsi, adesso non rispondo a nessuno perché c'è una partita davanti che è più importante”.



Si aspetta continuità di risultati da qui alla sosta?

"Vorrei che ne esca questo, consapevolezza nelle nostre capacità”