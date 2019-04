Al termine della consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha anticipato i temi della partita di domani contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport.



Queste le sue parole: "Prima in conferenza ho detto che l'Atalanta è bella e non per caso. Negli ultimi anni si è imposta nell'alta classifica, ha qualità e vanno fatti i complimenti a Gasperini e ai calciatori per il calcio espresso in questi campionati. Per noi è un banco di prova importante, sarà un confronto massiccio per la loro costruzione fisica in generale e la loro corsa; per quello che è il duello perché è una concorrente diretta. Noi abbiamo altrettante qualità e le abbiamo fatte vedere in stagione: se facciamo questi complimenti alla Dea e noi siamo lì con loro abbiamo merito anche noi, anche se poi c'è stata una crescita graduale sotto diversi aspetti".



APPROCCIO ALLA PARTITA - "Sicuramente sì, se no poi può succedere quello che è successo all'andata e l'avversario poi rischia di prendere il sopravvento. Se uno inizia in maniera timida gli avversari poi se ne nutrono, quindi un impatto con convinzione diventa fondamentale. A volte non ce la fai o non permetti all'altro di averla". SU SAN SIRO - "o non ho dubbi. Durante il tragitto di una stagione si devono fare delle analisi approfondite e a volte siamo costretti a prendere delle decisioni che possono sembrare opposte ma che puntano al bene dell'Inter e all'amore per questi colori che bisogna mettere davanti. Io sono convinto che anche senza perdere la loro autenticità i tifosi faranno delle valutazioni corrette e verranno dalla nostra parte perché abbiamo bisogno tutti del loro supporto".



SU ICARDI E NAINGGOLAN - "Sono stati dentro la gara come mi aspettavo. Per quello che possono fare, se faranno parte della partita, mi aspetto anche qualcosa di più. Bisogna stare attenti a dare sempre forza a quello che ci sembra più giusto: nell'ultima partita c'erano molti altri da mettere in risalto, e prima di questi due".



SULLA FORMAZIONE - "Per quello che è avvenuto si può dire che il tuo è un ragionamento corretto. È un consiglio di cui terrò conto, ma la formazione la decido domani".