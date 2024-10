Getty Images

Laprosegue con la seconda giornata della fase campionato e nel martedì di coppa tocca a: i nerazzurri di Inzaghi affrontano laa San Siro, mentre i rossoneri di Fonseca fanno visita alSu Calciomercato.com gli episodi dadelle due gare.martedì 1/10 ore 21.00: Felix Zwayer (GER): Robert Kempter (GER), Christian Dietz (GER): Florian Badstübner (GER): Bastian Dankert (GER): Benjamin Brand (GER)Taremi rifinisce per Arnautovic che non la tocca, nell'azione subentra Dumfries battendo Glazer, ma l'olandese è partito in posizione di fuorigioco.

Calhanoglu calcia una punizione che arriva perfetta sul piede di Arnautovic, abile a insaccare. L'attaccante nerazzurro, tuttavia, è partito in offsidemartedì 1/10 ore 21.00: Sandro Schärer (SUI): Stéphane De Almeida (SUI), Jonas Erni (SUI): Lionel Tschudi (SUI): Fedayi San (SUI): Pol van Boekel (NED)Ottima azione da parte dei tedeschi con Garcia che apre per Frimpong che crossa al centro dell'area e trova Boniface che imbuca. L'arbitro, però, annulla la rete per posizione di fuorigioco dell'esterno olandese.

- Garcia spende il fallo tattico per fermare la ripartenza di Pulisic: giallo per il giocatore del Leverkusen.