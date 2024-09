Niente Champions, la Uefa ferma l'arbitro Maresca: minacce di morte a un calciatore in Kuwait

Getty Images

L'arbitro italiano, fischietto della sezione di Napoli, è stato fermato dalla Uefa in seguito alle accuse piovute su di lui direttamente dal Kuwait. L'arbitro italiano, fra i più esperti e da tempo internazionale, era stato designato dalla UEFA per il ruolo di quarto uomo nella sfida di Champions League PSV-Sporting Lisbona in programma domani sera ed è stato sostituito nella giornata di ieri dal connazionaleCome riporta il Corriere dello Sport, Maresca è stato in Medio Oriente per arbitrare la partita più importante del campionato fra il, sesta giornata del campionato nazionale. Non una rarità che i fischietti internazionali vengano scelti da federazioni esterni a quelle Uefa per arbitrare le loro sfide più importante, ma nel caso del fischietto campano lo è quanto accaduto subito dopo.

A qualche ora dal termine della gara un membro del Consiglio d’Amministrazione degli ospiti ha denunciato l’arbitro italiano di aver minacciato di morte un calciatore della propria squadra. A rivelarlo è stato l’avvocato Adnan Mahmoud Abel attraverso il proprio account di X in cui si specifica che l’arbitro italiano avrebbe detto a Khaled Al-Murshed, calciatore dell’Al-Arabi, «Ti ucciderò».L'avvocato del calciatore ha così descrivvo il caso: "Ci stiamo dirigendo alla stazione di polizia di Adailiya (un sobborgo di Kuwait City, ndr) per sporgere denuncia contro l’arbitro italian odella partita di oggi – si legge nel post su X dell’avvocato – per aver minacciato il giocatore Khaled Al-Murshed con la frase: “Ti ucciderò”. Abbiamo anche delle prove video dell’accaduto".