Seconda giornata della nuovaperche, dopo l'enorme prestazione nel match d'apertura a Manchester contro il City che ha fruttato però soltanto un bello 0-0, fa il suo esordio casalingo nella coppa ospitando martedì 1 ottobre 2024 a partire dalle 21, al Giuseppe Meazza in San Siro, ladi Belgrado. I nerazzurri disi sono ripresi dopo il ko nel derby con la vittoria per 3-2 ottenuta contro l'Udinese in cui capitan Lautaro Martinez è riuscito a sbloccarsi. Gli ospiti dinon avranno al seguito la propria tifoseria (trasferta vietata dal Prefetto di Milano soprattutto per i rapporti tesissimi con altre tifoserie italiane come quella romanista) e vorranno sbloccarsi in coppa dopo la sconfitta per 2-1 all'esordio ottenuta contro il Benfica.

