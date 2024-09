Getty Images

Curve pericolose. All'alba di oggi, lunedì 30 settembre 2024,: 16 in carcere e 3 ai domiciliari. Questa maxi-operazione della squadra mobile guidata da Alfonso Iadevaia è legata a un'della Procura della Repubblica di Milano.La Questura di Milano spiega: "Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras delle due principali squadre milanesi e i reati

Sono finiti in prigione gli esponenti di spicco della, che ha da poco patteggiato una condanna per un pestaggio fuori dallo Stadio Meazza), il 42enne(detto "Shrek", anch'egli condannato per lo stesso pestaggio) e il 41enne, coinvolto nel raid sotto casa del personal trainer dei vip Cristian Iovino, picchiato dopo una lite in una discoteca con Fedez, di cui lo stesso Rosiello è bodyguard.Carcere anche per i componenti più in vista della, detto "Renatone".

La gestione dei ricavi della Curva Nord avrebbe portato alla morte di Totò Bellocco, il 36enne erede dell'omonima famiglia di 'ndrangheta ucciso lo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio dall'ex storico capo ultrà nerazzurro Andrea Beretta, detto "Berro" (LEGGI QUI)