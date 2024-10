Inter-Stella Rossa, le pagelle di CM: Taremi segna e fa segnare. Lautaro si conferma

AFP via Getty Images

: Pavard lo mette in difficoltà con un pallone complicatissimo, con sangue freddo attende la ricaduta del pallone, lo mette giù e dribbla anche l’avversario in pressione: applausi. Respinge d’istinto la conclusione di Silas, deviata da de Vrij.: Con Bisseck alle sue spalle, la titolarità non è più così scontato e adesso inizia ad avvertirlo anche lui. Prova ad essere più vivo nel gioco rispetto alle partite precedenti. Serve a Carlos Augusto un assist bellissimo ma il brasiliano spreca tutto.

: Gli manca ancora un po’ do brillantezza e anche per questo recupera giusto in extremis sul tentativo di Silas.(Dal 19’ s.t.: Entra a giochi fatti ed è li a gestire senza troppe difficoltà.: Senza strafare, se ne sta li rintanato perché capisce che li davanti riescono a cavarsela abbastanza bene.(Dal 29’ s.t.: Entra per Bastoni e anche sulla sinistra si mostra a proprio agio.: Sulla corsia di destra, sempre pronto a scattare e ad attaccare la profondità, anche perché i suoi opposti sono poca roba.

: In un pio di occasioni potrebbe esplodere il destro e invece si coordina male. Sbaglia anche un brutto disimpegno, concedendo a Maksimovic di andare alla conclusione. Bene, ma non benissimo.Anche grazie all’aiuto della barriera, la sua punizione si insacca all’incrocio dei pali. È il vero insostituibile di questa squadra e lo conferme quasi in ogni occasione.(Dal 25’ s.t.: Comoda gestione a risultato acquisito.: Conquista con scaltrezza il calcio di punizione che Calhanoglu trasforma in gol, spuntando alle spalle del suo avversario e sradicando gli il pallone. Gli capitano due buone occasioni ma alla prima è bravo Glazer a chiudergli lo specchio, mentre in quella successiva è lui ad alzare la mira. Chiude il primo tempo con 6,30 km percorsi, più di tutti gli altri compagni.

(Dal 19’ s.t.: Senza l’ossessione di doversi per forza inserire alle spalle della difesa avversaria, gioca la sia onesta partita, sempre a buoni ritmi. Sta bene e si vede).: Proprio non ce la fa a trovare il gol. La prestazione c’è sempre, ma si perde sul più bello, solo davanti al portiere spara sulla figura.: L’assist per Arnautovic è delizioso ma l’austriaco non se la sente di calciare al volo e spreca tutto. Sradica il pallone dai piedi di Krunic e serve ad Arnautovic un assist solo da spingere in rete. Si ripete quando va in pressione su Spajić e serve Lautaro per il 3-0.

A volte sembra proprio accanirsi nel non voler calciare. L’applicazione c’è, gioca con la squadra e funge da riferimento. Alla fine riesce anche a sbloccarsi e su assist di Taremi appoggia in rete un pallone facile facile.(Dal 19’ s.t.: Lui è così, quando si sblocca poi non si ferma più. Entra, segna e conquista un rigore).: Ampio turnover, ma la squadra risponde e batte nettamente la Stella Rossa portandosi a 4 punti in classifica.Sorpreso da una leggera deviazione, non arriva sulla punizione di Calhanoglu, che si infila all’incrocio. In bello stile esce su Mkhitaryan e mura il tentativo dell’armeno. Incolpevole su tutto il poker nerazzurro.

Preso d’infilata spesso e volentieri.Perde palla su pressione di Taremi e mette il timbro su una prestazione già piena di incertezze regalando all’Inter il 3-0.Sulla fascia sinistra, soffre tutte le avanzate nerazzurre e si propone ben poco.L’intervento su Lautaro è goffo quanto inutile e concede ai nerazzurri il rigore che chiude definitivamente i conti”.(Dal 44’ s.t.: Serata no in quello che è stato il suo stadio: prima devia la punizione di Calhanoglu mandando il pallone all’incrocio, poi perde palla su pressione di Taremi e l’Inter trova il 2-0 su gol di Arnautovic.

(Dal 44’ s.t.Poca sostanza lì in mezzo al campo.Non male, tra i pochi a provare qualche iniziativa e per poco non trova il gol.(Dal 25’ s.t.: Si vede pochissimo).Approfitta di un errore di Zielinski in fase di impostazione e arriva alla conclusione di mancino, ma il tentativo finisce un metro alto sopra la traversa. Spreca una grande chance quando Dumfries e Zielinski si addormentano lasciandolo libero di prendere la mira e calciare dall’interno dell’area di rigore, il serbo si coordina ma spara a lato.

(Dal 25’ s.t.Non riesce a mettersi in mostra nei pochi minuti che il suo tecnico gli concede).Rapidità di passo e intraprendenza, anche se poi le scelte finali lasciano quasi sempre a desiderare.Gli prendono le misure e riesce a combinare poco.(Dal 24’ s.t.Lui come tutti gli altri subentrati, si ritrovano in campo con l’Inter che domina in lungo e in largo. Può farci ben poco).La Stella Rossa regge un tempo, poi sprofonda.