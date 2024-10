Inter, il capo ultrà Ferdico: "Incontro con Barella per i biglietti della finale Champions, io e Calhanoglu a cena con le famiglie"

Getty Images

Spuntano altre intercettazioni, nel vaso di Pandora scoperchiato in merito all'inchiesta della Dda di Milano, che ieri ha portato a 19 arresti. Come riportato dall'Adkronos,poi persa a Istanbul, cerca "di trovare una soluzione anche facendo ricorso alle 'vecchie glorie'. Nel lungo provvedimento spuntano nomi anche più attuali, come- L'ordinanza di custodia cautelare non risparmiastando alle affermazioni di Ferdico, "avrebbe dovuto trascorrere, nel mese di agosto una serata a cena con la propria famiglia, unitamente a quella di Antonio Bellocco", legato al clan di Rosarno e ucciso lo scorso 4 settembre. In più circostanze, si legge nell'ordinanza "si è compreso che Ferdico avrebbe incontrato il calciatore turco ricevendo in dono magliette ufficiali consegnate poi ad Antonio Bellocco".

- Inoltre il 22 agosto 2023 Ferdico "ha informato Bellocco di un incontro con Calhanoglu e con il calciatore colombiano dell'Inter Juan Guillermo Cuadrado, che avrebbero dovuto perfezionare il 24 agosto" e in una conversazione del 26 maggio del 2023 con Materazzi, Ferdico, e avrebbe appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società interista".

Da quanto emerge sarebberola vicinanza dell'ex calciatore al direttivo "è testimoniata dalla sua presenza alla riunione del tifo interista il 14 settembre del 2023, occasione nella quale vi è stata la pubblicizzazione della birra commercializzata proprio da Materazzi e la promessa (documentata nel corso di una intercettazione telefonica) di Ferdico (e Beretta, arrestato) ad impegnarsi affinché, in futuro, si concretizzasse la vendita esclusiva di tale bevanda nell'eventuale prossimo stadio interista".