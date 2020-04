Inter e Barcellona monitorano Pierre-Emerick Aubameyang, il presidente della Federcalcio gabonese Pierre Alain Mounguengui dà il suo consiglio: "Non dico che l'Arsenal non sia ambizioso - ha spiegato a ESPN - ma i Gunners non hanno ambizioni alte quanto quelle di altri club in Europa. Quindi, se Pierre potesse ottenere un contratto in un club più ambizioso, troverebbe sicuramente il suo posto lì. A livello individuale è tra i migliori calciatori al mondo, il consiglio che gli do è di continuare a lavorare e attirare l'attenzione dei club più grandi e ambiziosi".