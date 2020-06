Nicolas Anelka, ex attaccante, tra le altre, di Real Madrid, Arsenal, Chelsea e Juventus, parla, nel corso di una diretta su Instagram, di Edinson Cavani, obiettivo di mercato dell'Inter e in scadenza con il Paris Saint-Germain: "Lasciare andare Cavani sarebbe un grande errore. Rimane un numero 9 come non ne esistono più al mondo. E’ un calciatore che si sporca le mani, partecipa al gioco, fa numeri pazzeschi e segna tantissimo. Un giocatore così serve sempre e al Paris Saint Germain serve competizioni. Edinson Cavani è un centravanti straordinario ed è rischioso cederlo ad una squadra rivale. Anche perché finirebbe comunque in un grande club e se il PSG dovesse giocarci contro, segnerebbe sicuramente. Ed ecco che arriverebbero i rimpianti".